Операция "Перевозчик", которая предусматривает комплекс мер по проверке пассажирского транспорта, помогла украинским полицейским выявить 12,8 тысяч фактов нарушений. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным на 10 августа, сотрудники полиции за 20 дней осмотрели около 64 тысяч транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров. Полторы тысячи из них оказались неисправными.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, было выявлено 50 водителей, которые управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, под Киевом задержали пьяного водителя маршрутки на Боярку.

Также мы писали, что под Львовом пьяный депутат врезался в автобус и насмерть сбил велосипедистку.