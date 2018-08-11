Вчера, 10 августа, в Запорожской области случилось страшное ДТП, в результате которого погибли пять детей и взрослый.

Момент аварии заснял видеорегистратор из машины, которая двигалась позади мироавтобуса. Видео выложили в YouTube.

На кадрах видно, как водитель КаМАЗа совершает столкновение с бусом, в результате чего оба транспортных средства вылетают за пределы автодороги.

Позже стало ясно, что в аварии погибли пятеро детей и один взрослый, еще 12 человек, среди которых также есть несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести.

На следующий день главврач больницы, куда доставили пострадавших сообщил, что в реанимации скончался еще один мальчик, ему было семь лет.

Водителя грузовика задержали. Сегодня ему вынесут меру пресечения.