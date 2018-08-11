Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз высказал свое недовольство касаемо отношения администрации президента США к Анкаре. Об этом со ссылкой на газету "Нью-Йорк таймс" сообщает Интерфакс.

В частности, Реджеп Эрдоган отметил, что Вашингтон должен сменить свое представление о возможности ассиметричных отношений между странами "пока не поздно". По мнению политика, Турция имеет альтернативы партнерству с США, и в Вашингтоне должны это понимать. Если же "склонность к односторонним действиям" и "неуважение" со стороны Штатов не исчезнут, Р. Эрдоган пообещал искать "новых друзей и союзников".

Также среди ответных действий президент называет санкции. По его словам, они являются реакцией на недружественные действия со стороны Вашингтона. Так, недавно Анкара уже ввела ряд мер и, по словам Р. Эрдогана, в будущем возможно повторение этого сценария.

Президент Турции отметил, что в последние годы партнерские отношения между странами проходили проверку на прочность из-за возникающих спорных вопросов. Среди них - нежелание США выдавать Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в Америке, а в Турции обвиняется в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году. Другой болезненной для дипломатических отношений темой является поддержка, которую США оказывает военизированным курдским формированиям в Сирии. Турция ведет борьбу против них.

Напомним, турецкие журналисты в Украине опасаются, что их могут выкрасть спецслужбы Эрдогана.

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