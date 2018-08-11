В Запорожской областной клинической больнице по состоянию на утро субботы остаются 5 из 10 пострадавших от ДТП на трассе Харьков – Симферополь, где столкнулись грузовик и пассажирская маршрутка; их состояние стабильное, угрозы жизни нет, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил в ходе брифинга главврач Запорожской областной больницы Игорь Шишка, из 10 пострадавших в аварии, поступивших в больницу в пятницу, на утро субботы вписано 4 человека – после оказания медпомощи они отправлены на амбулаторное лечение.

Еще один человек – 7-летний мальчик – умер в пятницу в операционной. "Мальчик умер от массивной кровопотери и тяжелых травм органов брюшной полости и головы", - сообщил главврач.

Также, по его словам, из 5 пострадавших, которые все еще находятся в больнице, 3 пациентов – в реанимации с тяжелыми травмами: переломом позвоночника, черепно-мозговыми травмами и переломом ключицы.

Шишка добавил, что угрозы для жизни пациентов, пострадавших в ДТП, нет и их состояние стабильное.

При этом медики областной клинической больницы отмечают тяжелое психологическое состояние пострадавших и их родственников. Со вчерашнего дня с ними работают психологи местного психиатрического диспансера.

В субботу днем Орджоникидзевский районный суд Запорожья определит меру пресечения для водителя грузовика, протаранившего пассажирскую маршрутку.

Напомним, по обновленной информации, в результате аварии на трассе Харьков – Симферополь, которая произошла 10 августа возле села Каменское Запорожской области, погибли 6 человек, из которых 5 детей, и еще 15 человек получили травмы.