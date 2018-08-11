Вернулся из АТО невредимым, но лишился руки из-за мусоровоза: в Киеве произошел несчастный случай
11 августа около 12:00 в Киеве произошел несчастный случай: мусоровоз оторвал мужчине руку. Об этом сообщает Информатор.
Пострадавший помогал своей жене, бригадиру ЖЭКа, с уборкой территории во дворе по адресу улица Волынская, 22. Сам мужчина коммунальщиком не является, помощь супруге понадобилась из-за нехватки людей. Доставая их мусорного контейнера мусор, мужчина выбрасывал его в перерабатывающую машину. Ремень старой женской сумки, которая находилась среди мусора, зацепился за один из механизмов, и руку пострадавшего затянуло в машину. В результате мужчина лишился кисти руки.
Напарники, которые стали свидетелями происходящего, зажали рану жгутом и вызвали медиков. По их словам, пострадавший, которому около 40-50 лет, служил в зоне АТО, недавно вернулся в Киев.
Медики госпитализировали мужчину. Прибывшие на место правоохранители отметили, что несчастный случай произошел из-за его халатности.
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, во Львове мусоровоз насмерть переехал мать и дочь, перебегавших дорогу.
А в Германии перевернувшийся мусоровоз раздавил легковушку и убил пять человек.