11 августа около 12:00 в Киеве произошел несчастный случай: мусоровоз оторвал мужчине руку. Об этом сообщает Информатор.

Пострадавший помогал своей жене, бригадиру ЖЭКа, с уборкой территории во дворе по адресу улица Волынская, 22. Сам мужчина коммунальщиком не является, помощь супруге понадобилась из-за нехватки людей. Доставая их мусорного контейнера мусор, мужчина выбрасывал его в перерабатывающую машину. Ремень старой женской сумки, которая находилась среди мусора, зацепился за один из механизмов, и руку пострадавшего затянуло в машину. В результате мужчина лишился кисти руки.

Напарники, которые стали свидетелями происходящего, зажали рану жгутом и вызвали медиков. По их словам, пострадавший, которому около 40-50 лет, служил в зоне АТО, недавно вернулся в Киев.

Медики госпитализировали мужчину. Прибывшие на место правоохранители отметили, что несчастный случай произошел из-за его халатности.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, во Львове мусоровоз насмерть переехал мать и дочь, перебегавших дорогу.

А в Германии перевернувшийся мусоровоз раздавил легковушку и убил пять человек.