В Киево-Святошинском районе Киевской области полицейские выявили за рулем маршрутки водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"В рамках операции "Перевозчик" в Чабанах полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования", - отмечают в пресс-службе.

Микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров из Киева в Боярку, но на момент остановки людей в салоне не было.

Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

В дальнейшем меру наказания пьяного маршрутчика определит суд.

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