Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом NASA сообщило в Twitter.

"Запуск сегодня утром Parker Solar Probe был отложен. Команда предпримет попытку запуска в воскресенье утром", - отметили в NASA. Причины переноса старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Delta IV с зондом пока не уточняются.

Фото: twitter.com/nasa

Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, в случае реализации миссии предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.

В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, Parker Solar Probe должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн км: так близко к ней не подлетал еще ни один космический аппарат. Проект оценивается в $1,5 млрд.

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