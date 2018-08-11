Обувная компания Crocs закрывает все свои фабрики. Об этом сообщает CBS News.

Также речь идет об увольнении финансового директора Crocs. Пресс-релиз с этой информацией компания обнародовала 9 августа. А накануне был опубликован финансовый отчет Crocs. Выяснилось, что второй квартал прошлого года принес руководству повышение доходов на 4,7%. Как следствие - за 2018 год акции Crocs выросли на 43%.

Компания закрывает все собственные фабрики, а также около трех десятков магазинов из 400, но из бизнеса не уходит. Ранее производство уже было остановлено в Мексике и Италии. Таким образом Crocs переходит на аутсорсинговое изготовление обуви - чтобы снизить расходы и повысить прибыль.

Фото: Facebook/CrocsUkraine

Фото: Facebook/CrocsUkraine

Напомним, названа самая стильная обувь для пляжа.

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