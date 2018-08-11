В администрации президента Петра Порошенко не знают об объемах расходов на ведение и рекламу страницы главы государства в соцсети Facebook и утверждают, что не размещают наружной рекламы с его именем.

Об этом говорится в ответе АП на информационный запрос Общественного движения "ЧЕСНО", передает "Украинская правда".

В частности, на вопрос о затратах на администрирование страницы президента в АП заявили, что этим не занимаются.

Между тем в "ЧЕСНО отмечают, что на странице президента в Facebook публикуют как информацию о деятельности и позиции Порошенко, так и различные ролики и изображения, которые можно трактовать как рекламные.

"Страница президента - одна из самых популярных среди украинских политиков. На нее подписаны более 1,4 млн пользователей, и количество подписчиков растет - со 2 июля по 11 августа количество "лайков" страницы возросло почти на 300 тыс. При этом на странице одновременно рекламируют десятки сообщений, одни из них непосредственно касаются деятельности президента, другие просто призывают поставить "лайк" этой странице", - отмечают активисты.

Скриншот: facebook.com/petroporoshenko

Отмечается, что первая волна наружной рекламы с изображением Порошенко в масштабах страны появилась в июне, а через неделю после размещения значительную часть плоскостей с изображением Порошенко заменили на партийную рекламу с БПП.

Вторая волна рекламы с именем Порошенко появилась в июле и размещена до сих пор.

"Размещение такого количества плоскостей должно обойтись президенту минимум в несколько миллионов гривен, однако информация о таких расходах в декларации президента не фигурирует. "Неизвестные" размещают подобную рекламу, хоть и в меньших объемах, уже несколько лет подряд, однако происхождение этой рекламы или источники ее финансирования неизвестны", - отмечают в "ЧЕСНО".

Как информировала "Страна", президент Порошенко официально поприветствует ВСУ словами "Слава Украине!" на параде ко Дню Независимости.