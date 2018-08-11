В Жидачовской центральной районной больнице работал морг, где тела умерших сутками хранились без специального оборудования и не в холодильной камере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По информации прокуратуры, об этом факте стало известно в ходе мониторинга новостей. В частности, вчера в новостях "ТСН" вышел сюжет, героем которого стал Иосиф Дроздовский. Мужчина забирал из Жидачовского морга тело своей убитой сестры. Корреспондентам он рассказал, что в помещении нет холодильных камер, а также летают мухи. Тело его родственницы находилось там 4 дня и начало разлагаться.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебными лицами больницы своих обязательств - правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 Криминального кодекса Украины.

Напомним, суды в Украине, после вступления в силу "поправок Лозового", не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.

Также мы писали, что еще с осени 2017 года силовики придерживаются линии, что эти новации процессуального закона в целом деструктивны.