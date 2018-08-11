В Ровенской области на трассе Киев - Чоп столкнулись грузовик и молоковоз. Об этом сообщил спикер полиции Ровенской области Антон Крук, передает "112 Украина".

"Столкнулись грузовик DAF и молоковоз. В результате произошло возгорание автомобиля DAF, из-за чего погиб один из двух водителей грузовика. Второго водителя свидетели вытянули из машины, сильных травм у него нет. Водителя молоковоза госпитализировали в районную больницу", – отметил Крук.

У водителя молоковоза 20% ожогов тела, сейчас он в реанимации.

Фото: rv.npu.gov.ua

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства этого ДТП.

Движение транспорта на трассе Киев - Чоп затруднено, организован объезд для легковых автомобилей. Сообщается, что движение по трассе будет восстановлено в ближайшее время.

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