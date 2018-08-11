В российской Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов получает поддерживающую терапию с 24 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ФСИН утверждают, что вес Сенцова не снижался на 30 килограммов. Также в сообщении указано, что с первых дней отказа от приема пищи за ним установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение.

Кроме того, речь идет о консилиумах врачей, последний из которых проводился 10 августа. "...Состояний, угрожающих жизни пациента, а также ухудшения состояния здоровья не отмечено", - сказано в сообщении.

Отметим, что сегодня - девяностый день голодовки незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, в Евросоюзе попросили Россию оказать качественную медпомощь голодающему Сенцову.

Также мы писали, что Климкин заявил о предсмертном состоянии Сенцова. А сам режиссер написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение".