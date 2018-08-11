За шесть месяцев текущего года "Укрзализныця" получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов в направлении Российской Федерации и обратно.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра перевозчика о финансовых результатах в сообщении Украина - РФ.

"Почти 63 млн грн принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва, на втором месте поезд №74/73 Львов - Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Проездные документы на поезда сообщением Украина - РФ продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, за первое полугодие в сообщении Украина - РФ перевезено 358,9 тыс. пассажиров - на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года.

"В 2017 году количество перевезенных пассажиров на сообщении Украина - РФ по сравнению с 2013 годом сократилось более чем в 5 раз, и тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться", - говорится в сообщении.

Также в УЗ напомнили, что в графике пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и РФ обеспечивается курсированием 8 поездов: №6/5 Киев - Москва, с группой вагонов Чернигов - Москва; №20/19 Харьков - Москва с группой вагонов Полтава - Москва; №24/23 Одесса - Москва; №54/144-53/143 Киев, Харьков - Санкт-Петербург с беспересадочных вагонов Днепр - Санкт-Петербург; №56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Жмеринка - Москва; №62/61 Николаев - Москва с группой вагонов Херсон - Москва; №74/73 Львов - Москва с группой вагонов Ковель - Москва; №74/73 Кривой Рог - Москва с группой вагонов Днепр - Москва.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" ранее объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныце" дали 3 миллиарда на ремонт путей.