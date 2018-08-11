В Германии необыкновенная жара и длительная засуха наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Об этом со ссылкой на агентство dpa сообщает русская служба DW.

Эксперты на сегодняшний день готовы дать только предварительные оценки. Однако, например, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн понесла убытки, которые оцениваются в 422 миллиона евро. Это самый большой показатель по Германии. По оценкам властей Саксонии, в этой федеральной земле жара нанесла ущерб в 308 миллионов евро. На третьем месте Саксония-Анхальт. Тут убытки оцениваются в 237 миллионов евро.

Представители земельных и федеральных властей проводят кризисные встречи, ближайшая состоится уже 13 августа. Ожидается, что в ней примет участие министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Она обсудит с местными властями, как помочь фермерским хозяйствам в связи со сложившейся ситуацией.

Отметим, что ответственность за оказание первой помощи фермерам в кризисных ситуациях лежит на земельных властях. Федеральный бюджет может быть задействован только после сбора урожая, когда ущерб, нанесенный жарой и засухой, будет оценен официально. Так, например, такие выплаты были осуществлены после засухи в 2003 году.

Напомним, жара в Европе побила температурный рекорд десятилетия.

Также мы писали, что урожай пшеницы в Европе упадет на 200 тыс тонн из-за засухи.