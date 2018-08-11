В Украине в выходные, 11-12 августа, и в понедельник, 13 августа, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 11-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по Киевской области в указанный период в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, по Киеву ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков суббота, 11 августа, будет сухой в столице и дождливой на западе.

При этом в Украине ожидаются почти идеальные по погоде выходные.