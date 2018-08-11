Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти коллеги Александра Коровникова. Александру Коровникову на момент смерти было 63 года. Об этом пишет Интерфакс.

Парламентарий был избран в Государственную думу РФ от Новгородской области. Кроме того, он был членом комитета по обороне. А ранее он работал в МВД и Счетной палате. Также известно, что Александр Коровников был профессором и доктором юридических наук.

Сергей Неверов

Напомним, от инфаркта умер один из стрелявших по Беркуту на Евромайдане.

Также мы писали, что в июне умер украинский политик и поэт Иван Драч.