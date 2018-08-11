На фоне участившихся случаев издевательств и избиений в подростковой среде в Верховной Раде появился законопроект о противодействии буллингу. Его авторами стал целый ряд депутатов, среди которых Оксана Билозир (первая в списке), Сергей Соболев, Александр Вилкул, Юрий Мирошниченко и еще 13 народных избранников.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс Украины об админнарушениях, согласно которым за буллинг или за сокрытие педагогами фактов травли предусмотрен штраф.

Также законопроект предлагает ввести в закон "Об образовании" термин "буллинг". Авторы документа определяют это явление как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения". Также определены механизмы противодействия буллингу.

Законопроект предусматривает право образовательного омбудсмена проводить проверки на предмет буллинга и своевременного реагирования сотрудников образовательных учреждений на такие случаи.

"Принятие закона позволит выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинга, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых, созданию безопасной образовательной среды, а также повышению степени сосредоточенности детей на обучении", – уверены авторы документа.

Подробности штрафов за буллинг

За издевательства по отношению к любому человеку депутаты предлагают штрафовать взрослого (старше 16 лет) на 20-50 необлагаемых налогом доходов граждан (НДМГ) – то есть 340 – 850 грн. Но в случае повторного правонарушения в течение года, а также если объектом буллинга стал несовершеннолетний, максимальный размер санкций увеличится до 3,4 тыс. грн.

Если правонарушение допустит ребенок (до 16 лет), штраф в размере 340 – 850 грн должны будут выплатить его родители.

В украинской школе ответственность за противодействие буллингу хотят возложить на руководителя. Именно он должен будет собирать родительские жалобы, инициировать расследование и собирать комиссию, которая и поставит точку в споре. А перед тем – прописать и опубликовать всю процедуру рассмотрения жалоб, а также апелляционных заявлений от родителей, чьих детей обвинят в злоупотреблении моральной и физической силой.

Следует отметить, что позаботились и о том, чтобы у директоров не возникало желания утаивать неприятности от правоохранителей. За попытку скрыть случаи буллинга, руководителя, собственника, педагогический коллектив учебного заведения могут оштрафовать на сумму до 1700 грн.

67% школьников сталкиваются с издевательствами

Авторы законопроекта о противодействии буллингу объяснили необходимость его принятия.Так, в пояснительной записке к закону они отметили, что по данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом среди сверстников в Украине сталкиваются около 67% детей.

Согласно опросу, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, и около 40% детей, которые столкнулись с буллингом, никогда не рассказывают об этом родителям, пишется в документе.

"При этом 44% тех, кто наблюдал, как издеваются над сверстниками, не реагируют на эти факты из-за боязни поддаться такому же издевательству", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что буллинг негативно сказывается на психическом здоровье ребенка, нередко оставляя психические травмы на всю жизнь, что в будущем может стать главной причиной неспособности родителей, которые были жертвами буллинга, настраивать отношения с другими людьми и воспитывать своих детей.

При этом авторы законопроекта отмечают, что принятие данного закона не повлечет увеличения расходов из бюджета.

Напомним, решение парламентарием сосредоточиться на психическом состоянии детей и воспитания в них уважения к сверстникам повлекли недавние события в Одессе, когда школьницы жестоко избили одноклассницу и засняли издевательства на видео.