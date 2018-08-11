Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после матча ФК "Прикарпатье" - ФК "Колос" был настолько расстроен поражением ивано-франковского клуба, что устроил настоящий скандал, обматерив арбитров. Об этом сообщает Tribuna.

"Колос" выиграл у "Прикарпатья" со счетом 1:0. Главным арбитром на матче был Геннадий Серпутько. Именно он на семнадцатой минуте первого тайма принял решение об удалении с поля Виктора Данищука, защитника ивано-франковского клуба. А единственный за игру гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Болельщики "Прикарпатья" утверждают, что арбитр подсуживал "Колосу". Среди возмущенных любителей футбола и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. После матча он устроил скандал с судьями.

"Пошли отсюда, с*ки. Заплатили бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!", – кричал он вслед арбитрам, которые направлялись в судейскую комнату.

За ними также следовали болельщики ивано-франковского клуба. Чтобы их утихомирить, на место прибыла полиция.

Вскоре после инцидента Руслан Марцинкив извинился за свой поступок на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Руслан Марцінків

Напомним, в 2016 году мэр Ивано-Франковска распорядился погладить все городские флаги ко Дню независимости.

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