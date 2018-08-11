Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, стартовая стоимость выставленных на продажу предприятий составляет почти 70 млн гривен.

Вся необходимая информация о лотах будет доступна в системе ProZorro.Продажи.

"До конца года будут выставлены на продажу еще 750 объектов малой приватизации. Первым лотом малой приватизации будет государственный пакет акций акционерного общества Укрпапирпром со стартовой ценой 12,3 млн гривен. Первый аукцион состоится 30 августа", – добавил Трубаров.

Скриншот: facebook.com/Віталій Трубаров

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества в конце марта утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году.