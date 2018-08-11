Украина подала против России иск относительно украинских заключенных в российских колониях. Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, - Прим. Ред.) относительно украинских политзаключенных Кремля", - написал он, указав статьи, по которым был составлен иск:

ст.3 о запрете пыток;

ст.5 о личной свободе;

ст.6 о праве на справедливый суд;

ст.8 об уважении к личной и семейной жизни;

ст.10 о свободе выражения взгляда;

ст. 13 об эффекивной защите.

Фото: Facebook/Міністерство юстиції України

По его словам, в иске на 130 страницах описаны нарушения восьми статей европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека в отношении 71 заключенного, также к документу прилагается три тысячи страниц дополнений.

Кроме того, как указывает Лещина, по четырем осужденным дополнительно поданы иски о нарушении их права на надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, 10 августа Павел Климкин заявил о предсмертном состоянии голодающего в российской колонии политзаключенного Сенцова.

В этой связи в Евросоюзе попросили Россию оказать ему качественную медпомощь.