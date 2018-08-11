10 августа в 22:40 в Днепре произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Lexus насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось на Слобожанском проспекте. На место аварии прибыла бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть пешехода. Как сообщают очевидцы, он переходил дорогу на пешеходном переходе. На светофоре был мигающий желтый, однако машины не останавливались.

Водитель Lexus был в шоковом состоянии после произошедшего. Он отказывался общаться с патрульными.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Недавно в Днепре водитель Lexus насмерть сбил переходивших дорогу мужчину и женщину.

Напомним, под Днепром легковушка перевернула автобус с пассажирами, в результате аварии пострадали 15 человек.