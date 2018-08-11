В американском штате Теннесси впервые за последние девять лет привели в исполнение смертный приговор. Он был приведен в исполнение в ночь с 9 на 10 августа в нэшвилльской тюрьме строгого режима. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.

Преступник, 59-летний Билли Рэй Ирик, был осужден за изнасилование и убийство девочки семи лет. С момента вынесения приговора до его исполнения прошло 32 года. Все это время Ирику удавалось через суд получить отсрочку, в том числе, из-за состава смертельной инъекции. В ней содержится мидазолам, седативный препарат, который приводит к потере осужденным сознания. Однако иногда заключенные испытывали удушье. Именно это стало причиной исков со стороны приговоренных к смертной казни в США.

Фото: Tennessee Department of Correction

Накануне 10 августа Верховный суд США отказал Ирику в очередной отсрочке и приговор был приведен в исполнение. Перед смертельной инъекцией заключенному был положен последний обед - гамбургер, луковые кольца и напиток.

Также Ирик поговорил со священником. Кроме того, перед казнью Ирик отметил, что очень сожалеет.

С 2009 года это первый исполненный смертный приговор в Теннесси. Девять лет назад тут казнили преступника, который убил трех человек во время ограбления.

Напомним, Папа Римский Франциск утвердил изменения в церковном катехизисе, согласно которым Римско-католическая церковь считает неприемлемой практику смертной казни.

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