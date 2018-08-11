Во время акций протеста в Бухаресте пострадали около 440 участников манифестации, в том числе и 24 правоохранителя. 65 человек были доставлены в больницы. Об этом сообщает агентство Agerpress.

Участники акции собрались в столице Румынии на площади перед зданием правительства. Одно из требований протестующих было проведение досрочных выборов в стране и отставка нынешнего правительства. Люди бросали в полицейских бутылки и камни.

Фото: digi24.ro

Отметим, что инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, а также проведения досрочных выборов.

"Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство", - указывают организаторы, - "Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровсво и некомпетентность".

Напомним, в январе в Бухаресте уже проходили многотысячные акции протеста. Люди собирались на Университетской площади, протестуя против смягчения антикоррупционного законодательства.