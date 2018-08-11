Недалеко от села Пановцы Борщевского района Тернопольской области произошло падение легкомоторного самолета. В результате этого погиб пилот.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось 10 августа около 22:46. По еще не выясненной причине он упал и загорелся.

Для тушения и устранения результатов аварии ГСЧС привлекла пять человек, также была задействована техника.

Отметим, что подобные случаи происходят регулярно: например, в июле одноместный самолет разбился в Сумской области. Тогда в результате происшествия также погиб пилот, который управлял летательным аппаратом.

Напомним, недавно в аэропорту столицы Финляндии задымился самолет.

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