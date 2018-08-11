Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра на субботу, 11 августа, в столице Украины будет сухо и без осадков, до +29, а на западе страны и на Закарпатье ожидается +29…+31°С.

При этом температура в центральных и северных областях установится на уровне +25…+27°С. Будет также без осадков.

Восточная часть страны ожидает от +27°С до местами +30°С.

На юге ожидается +30…+32°С.

В Киеве же будет солнечно, температура воздуха составит +26…+28°С.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы рассказывали, что синоптики обещали Украине почти идеальные по погоде выходные.