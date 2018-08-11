Синоптики пообещали сухую субботу в Киеве и тепло по всей стране
Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра на субботу, 11 августа, в столице Украины будет сухо и без осадков, до +29, а на западе страны и на Закарпатье ожидается +29…+31°С.
При этом температура в центральных и северных областях установится на уровне +25…+27°С. Будет также без осадков.
Восточная часть страны ожидает от +27°С до местами +30°С.
На юге ожидается +30…+32°С.
В Киеве же будет солнечно, температура воздуха составит +26…+28°С.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее мы рассказывали, что синоптики обещали Украине почти идеальные по погоде выходные.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!