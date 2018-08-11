В штате Вашингтон в США разбился украденный у авиакомпании Horizon Airlines самолет.

Инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени, информирует ABC News, после того, как был украден сотрудником из международного аэропорта Сиэттл-Такома.

По словам источника издания, командование воздушно-космической обороны Северной Америки подняло истребители для сопровождения самолета. Между тем, в департаменте шерифа округа Пирс сообщили, что два истребителя F-15 не причастны к крушению.

Авиакатастрофа произошла на острове Кетрон, который находится к юго-западу от Такомы. На маленьком острове проживает около 20 жителей.

Фото: abcnews.go.com

"Самолет Horizon Airlines разбился на острове Кетрон. По предварительной информации, механик неустановленой авиакомпании украл самолет. Крушение спровоцировал недостаток навыков летать", - отметил шериф Пол Пастор.

Позже стало известно, что сотруднику, который украл самолет, было всего 29 лет, он из округа Пирс. В департаменте шерифа его назвали "суицидальным". На данный момент неизвестно, удалось ли ему выжить.

Правоохранительные органы не связывают инцидент с терроризмом.

"Большинство террористов не делают петли над водой. Возможно, развлечение пошло совсем не так", - сказал шериф.

На место аварии отправились правоохранители и береговая охрана США.

Авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что на борту не было пассажиров.

Ранее сегодня мы информировали, что в Японии вблизи вулкана рухнул вертолет, все находившиеся на борту погибли.