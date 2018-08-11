Первая "ракетка" Украины и пятый номер мировой классификации Элина Свитолина продолжает защищать титул действующей победительницы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале (Канада) с призовым фондом $2,82 млн.

Так, в четвертьфинале соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за полтора часа нанесла поражение Элизе Мертенс из Бельгии - 2:0 (7:5, 6:3), сообщает Укринформ.

Это была третья встреча харьковчанки в очных противостояниях с бельгийкой, и все она победила.

Далее за выход в финал Coupe Rogers Свитолина сразится с третьей "ракеткой" мира американкой Слоан Стивенс, которая в четвертьфинале победила Анастасию Севастову из Латвии - 2:0 (6:2, 6:2).

В еще одном полуфинале лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Ранее "Страна" сообщала, что на корты в квалификации US Open выйдут сразу пять украинских теннисистов выйдут.