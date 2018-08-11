После того, как США вышли из иранского ядерного соглашения и возобновили санкции, связанные с ядерной программой Тегерана, Иран впервые за более чем год провел испытания баллистической ракеты.

Об этом сообщил американский центральный телеканал Fox News со ссылкой сразу на троих представителей администрации США.

"Впервые за более чем год Иран произвел испытательный пуск баллистической ракеты, вызывающе продемонстрировав несогласие, через месяц после того, как президент Трамп вывел США из ключевой ядерного соглашения и через несколько дней после того, как его администрация применила новые санкции против Исламской Республики", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что испытания иранской баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Fateh-110" прошло одновременно с масштабными военно-морскими учениями в Иране на прошлой неделе. В маневрах приняли участие более 50-ти малых катеров в Ормузском проливе, чтобы отработать перекрытие жизненно важного водного пути, через который проходит ежегодно 30% мировой нефти.

Сам пуск состоялся с военной базы Бандар-е-Яск в юго-восточном Иране и был зафиксирован американскими спутниками наблюдения.

Как уточнили в оборонном ведомстве США, ракета Fateh-110 пролетела более 100 миль через Ормузский пролив к месту испытаний в иранской пустыне.

В Пентагоне пока не комментируют запуск баллистической ракеты Ираном на его территории.

Напомним, Еврокомиссия официально заблокировала применение американских санкций против Ирана на территории ЕС.