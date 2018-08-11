Поздно вечером в пятницу, 10 августа, в Англии с победы "Манчестер Юнайтед" стартовал новый футбольный сезон.

Как информирует Football.ua, клуб Жозе Моуриньо дома принимал "Лестер" и, несмотря на хорошую игру гостей, одержал уверенную победу со счетом 2:1.

Отметим, что уже на третьей минуте встречи чемпион мира Поль Погба, перешедший в МЮ из ПСЖ, отличился с пенальти.

Фото: twitter.com/manutd

Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1

Голы: Погба, 3 (с пенальти), Шоу, 83 - Варди, 90+2.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Дармиан, Байи, Линделеф Шоу – Перрейра — Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминей, 77) – Мата, Рашфорд (Лукаку, 67), Санчес.

Лестер: Шмайхель – Перрейра, Морган, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Адриен (Иборра, 80), Амарти (Геззаль, 63) – Мэддисон (Варди, 63), Грей – Ихеаначо.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко отказался переходить из Манчестер Сити в Вулверхэмптон.