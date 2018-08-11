В центральной японской префектуре Гумма в результате крушения вертолета погибли девять человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На борту воздушного судна находились двое членов экипажа и семеро пассажиров.

Связь с бортом была потеряна в пятницу, 10 августа, в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ. Позже спасателям удалось обнаружить вертолет, который упал на заросший лесом горный склон. Из-за столкновения с деревьями у него оторвало главный винт, а корпус развалился на несколько частей.

Фото: english.kyodonews.net

Экипаж выполнял двухчасовой тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

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