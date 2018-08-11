МИД Дании не сможет отклонить проект строительства трубопровода "Северный поток-2" по альтернативному маршруту, руководствуясь законом, который был ранее принят парламентом королевства.

Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель компании Nord Stream-2 (оператор по строительству газопровода) в Дании Маркела Дедопулос.



"Альтернативный маршрут не проходит через датские территориальные воды, и поэтому на него не распространяется новый закон, который вступил в силу с 1 января этого года и дал министру иностранных дел Дании право накладывать вето на инфраструктурные проекты на основании соображений внешней политики и политики безопасности", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что в международных водах прокладка кабелей и трубопроводов по морскому дну регулируется Конвенцией ООН по морскому праву.

Альтернативный маршрут, который на 36 км длиннее предлагавшегося изначально, пролегает только через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от датского острова Борнхольм. По словам Дедопулос, эти воды находятся "вне юрисдикции МИД" скандинавского королевства. В Nord Stream 2 не ожидают, что датское внешнеполитической ведомство сможет принять участие в процессе принятия решений по альтернативному маршруту трубопровода. При этом предпочтительным для Nord Stream 2 по-прежнему остается первоначальный вариант маршрута, и в компании по-прежнему надеются на то, что датские власти одобрят именно его.

Как подчеркнула представитель компании, по оценкам датских властей, на выдачу разрешения потребуется от 8 до 12 месяцев. Решение будет принимать Энергетическое агентство Дании, которому в пятницу была направлена дополнительная заявка, в которой обозначен новый маршрут, а также отчет с оценкой воздействия проекта на окружающую среду.

"Энергетической агентство Дании находится под юрисдикцией министерства по проблемам климата и энергетики Дании, таким образом окончательное решение остается за этим ведомством и его главой [Ларсом Кристианом Лиллехольтом]", - заметила Дедопулос.

Напомним, Дания пока не выдала Nord Stream 2 разрешения на то, чтобы проложить трубопровод через территориальные воды королевства к югу от Борнхольма, хотя первая заявка была подана еще в апреле 2017 года. Этот вопрос изучает МИД страны, поскольку в конце прошлого года датский парламент проголосовал за закон, который позволяет этому ведомству рассматривать целесообразность осуществления инфраструктурных проектов, в частности прокладки трубопроводов, в датских водах, руководствуясь соображениями внешней политики и национальной безопасности. Ранее этот вопрос находился исключительно в ведении Энергетического агентства Дании, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений. В правительстве Дании называют "Северный поток - 2" не только экономическим, но и политическим проектом, и последовательно выступали за предоставление Еврокомиссии мандата на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода.

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