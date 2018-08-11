Украинка Наталья Прищепа стала чемпионкой Европы в ​​беге на 800 метров. Другая украинка Ольга Ляховая завоевала бронзовую медаль на чемпионате континента по легкой атлетике в Берлине. Об этом сообщает Укринформ.

В финале украинки держались в тени до последних ста метров. И только потом совершили решающий рывок, в результате которого Наталья Прищепа финишировала первой. Ее время - 2 минуты 00.38 секунд

Добавим, что 23-летняя Наталья Прищепа защитила свой титул чемпионки Европы. 9 июля 2016 спортсменка из Ровно стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Амстердаме, преодолев 800 м за 1 минута 59,70 секунд.

Другая украинка 26-летняя Ольга Ляховая из Рубежного, что в Луганской области, показала третье время 2 минуты 00.79 секунд

Ранее Украина завоевала четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. "Золото" на дистанции спортивной ходьбы на 50 км выиграл Марьян Закальницький. Алина Цвилий стала серебряным призером на дистанции спортивной ходьбы на 50 км. Сергей Никифоров завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину. Анна Рыжикова взяла "серебро" в беге на 400 м с барьерами.

Ранее "Страна" сообщала, что атлета из Швейцарии отстранили от чемпионата Европы и отлучили от спорта, а также о том, что в Украине дисквалифицировали бегуна за критику новой формы сборной страны.