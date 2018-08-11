Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда разъяснил, что индивидуальная налоговая консультация, соответствующая законодательству, является основанием для освобождения от ответственности налогоплательщика, действовавшего в соответствии с предоставленными такой консультацией разъяснениями по вопросам практического применения отдельных норм налогового законодательства, пишет ЮрЛига.

В постановлении по делу № 813/2617/15 о признании недействительной налоговой консультации разъяснено, что в соответствии со статьей 53 Налогового кодекса не может быть привлечен к ответственности налогоплательщик, действовавший в соответствии с налоговой консультацией, предоставленной ему в письменной или электронной форме, а также обобщающей налоговой консультации, в частности, на основании того, что в будущем эти акты были изменены или отменены.

Налогоплательщик может обжаловать в суде как правовой акт индивидуального действия письменную или электронную налоговую консультацию контролирующего органа, которая, по его мнению противоречит нормам или содержанию соответствующего налога или сбора. Признание судом такой налоговой консультации недействительной является основанием для предоставления новой налоговой консультации с учетом выводов суда.

При этом исследованию по делам о признании противоправной и отмене налоговой консультации подлежат обстоятельства касаемо: поставленных в обращении налогоплательщика о предоставлении налоговой консультации вопросов; изложенных в налоговой консультации ответов; соответствия указанных в налоговой консультации выводов нормам или содержанию соответствующего налога или сбора.

Спор направлен на новое рассмотрение в первую инстанцию, поскольку суды, отказав в иске, считая, что налоговая консультация не порождает никаких юридических последствий, указанные обстоятельства не исследовали. Производство было открыто 4 июня.

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