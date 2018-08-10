Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу министру иностранных дел России Сергею Лаврову о стремлении Вашингтона улучшить отношения с Москвой.

Об этом сообщила журналистам по итогам нового телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух стран руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "госсекретарь Помпео подтвердил, что США добиваются улучшения отношений с Россией, а также согласился на будущий диалог". Какой именно диалог имеется в виду, официальный представитель внешнеполитического ведомства США не пояснила.

"Госсекретарь обсудил с министром Лавровым недавние санкции, введенные в отношении России в соответствии с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года", - отметила Науэрт. Кроме того, добавила она, шефы российской и американской дипломатии рассмотрели "сохраняющиеся вызовы в Сирии".

Американская администрация объявила в среду о намерении ввести в отношении России новые масштабные санкции. Поводом для очередного применения Вашингтоном ограничительных мер против Москвы стало мартовское отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.

В этом нападении США вслед за своей ближайшей союзницей Великобританией обвинили Россию еще весной. Вашингтон вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Наряду с этим означенный закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций.

Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.

Фактически речь идет о полном запрете любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.