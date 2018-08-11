В перыревы после эфире на канале NewsOne народный депутата Игорь Мосийчук вступил в перепалку с депутатом Сергеем Лещенко, который месяц назад устроил перебранку с Олегом Ляшко на тему секса под куполом Верховной Рады.

Видео начинается с момента, когда Мосийчук кричит Лещенко "Ты ходишь на свои гей-парады, - ходи!". Лещенко в свою очередь отвечает ему "А у вас что, Ляшко не говорил это на камеру?". Последняя фраза, видимо, содержит отсыл к известному видео, на котором человек, похожий на молодого Ляшко, дает показания, где признается в сексе с мужчиной (сам Ляшко называет это видео провокацией).

После такого намека Мосийчук рассвирепел.

"Ты в эфире сказал что ты тр@хаешься в задницу и в рот одновременно" - заявил Мосийчук. "Давай, найди видео", - парировал Лещенко. "Найду, найду", - пообещал Мосийчук.

Отметим, что такого видео, где бы подобные вещи говорит Лещенко, в природе не существует. В отличие от упомянутого выше видео с человеком похожим на Ляшко.

Видео: facebook.com/

Как сообщала "Страна", Ляшко и Лещенко устроили перепалку в Раде и обменялись ругательствами "п@дарас" и "ахметовский клоун".

Ранее нардеп Лещенко своими руками стер скандальную надпись о ЛГБТ на въезде в Киев.

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