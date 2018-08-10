Посла Греции в России Андреаса Фриганаса отозвали в Афины. Он будет заменен новым дипломатическим представителем.

Об этом сообщил 10 августа ТАСС греческий дипломатический источник.

"Господин Фриганас отзывается в Грецию, - сказал собеседник агентства. - Он завершает свою миссию в Москве и будет заменен на нового".

Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года. 11 июля афинская газета Kathimeriniсо ссылкой на источники заявила, что греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум.

По утверждению издания, Греция обвиняет российских послов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.

Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Skai подтвердил информацию о высылке дипломатов России.

6 августа Фриганаса вызвали в МИД России, где ему вручили нотуо принятии зеркальных мер. Как стало ранее известно ТАСС, греческие дипломаты покинут Москву 11-12 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Греции вызвал посла России из-за решения Кремля о высылке 13 дипломатов.