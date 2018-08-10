Правоохранители приняли решение задержать 31-летнего водителя грузового автомобиля "КамАЗ", совершившего в пятницу днем близ с.Каменское на трассе между Запорожьем и Васильевкой столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего 6 человек погибли и 12 – пострадали.

"За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель г.Краматорск Донецкой области. Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика "КамАЗ" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщала "Страна", врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в страшном ДТП у Каменского.