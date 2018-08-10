Президент Петр Порошенко подписал Закон относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств (проект № 6490-д), который был принят 10 июля.

Жители села, которые организовали семейное фермерское хозяйство, смогут оформить статус ФЛП и стать плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности таких критериев:

осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве";

занятия исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой;

осуществления хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса;

не использования труда наемных лиц;

членами фермерского хозяйства такого физического лица является лишь члены его семьи: лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (в том числе муж/жена, дети);

площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и/или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.

Также предусмотрено введение льгот по уплате единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т. ч. его головы (доплата ЕСВ за счет Государственного бюджета в течение 10 лет).

НДФЛ по арендной плате за земельные участки (паи) будет взиматься в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Как сообщала "Cтрана", стало известно, что банки передадут налоговикам информацию о личных счетах ФОПов.