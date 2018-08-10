Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города, подозреваемой в служебной халатности, повлекшей смерть 3-летнего мальчика (ч.2 ст.367 УК Украины).

"За халатное отношение к своим обязанностям, которое привело к трагедии, 48-летнему должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

Досудебным расследованием установлено, что в начале сентября прошлого года в центр обратился мужчина, требовавший забрать из семьи его сестры двух детей (6 и 3 лет), поскольку отец семейства систематически их бьет. Но директор центра организовала проверку только "на бумаге".

Фактически специалисты центра не посещали проблемную семью, отчет по проверке составили со слов матери малышей, отрицавшей всю информацию о насилии в семье.

26 сентября 2017 года 3-летнего мальчика "скорая" доставила в больницу с многочисленными травмами и физическим истощением. На следующее утро ребенок умер.

Как сообщала "Страна", ранее Ребенок пожаловался в сети на издевательства. В Одессе полиция проверяет воспитателей сиротского приюта.

Мы писали, что в Ровенской области утонул ребенок, пока родители отмечали день рождения в кафе.

Ранее под Николаевом пьяный ребенок расселся посреди дороги и угодил под автомобиль.