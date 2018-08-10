Власти США выражают свое беспокойство из-за китайских студентов, некоторые из которых могут присваивать технологии и ценную информацию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Множество студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая, - заявила она. - Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США".

Таким образом Науэрт ответила на просьбу прокомментировать статью, опубликованную в среду в газете Politico, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Америке. При этом Науэрт отметила, что не читала статью и не может подробнее рассуждать на эту тему.

Как сообщала "Страна", Китай пригрозил США ответными пошлинами, который могут составить 60 миллиардов долларов.

Ранее США обвинили Китай в "экономической агрессии", которая угрожает всему миру.

Еще в июне Китай разорвал торговые отношения с США из-за введения пошлин.