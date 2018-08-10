Киевское "Динамо" пополнилось 18-летним нападающим СК "Днепр-1" (почетный президент клуба – народный депутат, экс-комбат "Днепр-1" Юрий Береза) и юношеской сборной Украины Владиславом Супрягой. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, контракт с футболистом подписан на 5 лет.

По информации сайта Tribuna.com, "Динамо" заплатило за этого новичка 6 млн евро. Кроме того, СК "Днепр-1" получит 50% от следующего трансфера Супряги.

Уроженец Одессы Супряга воспитывался в академии ФК "Днепр", который после сезона 2016-2017 годов был переведен из-за финансовых долгов во Вторую лигу чемпионата Украины, а сейчас выступает в аматорском чемпионате. Сезон 2017-2018 провел во Второй лиге в составе клуба "Днепр-1".

В июне 2018 в составе юношеской сборной Украины дошел до полуфинала чемпионата Европы и попал в символическую сборную Евро-2018 U-19.

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