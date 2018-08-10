Правительственный комитет по ТЭК на заседании 9 августа одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской газоносной площади (Харьковская и Донецкая области) в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды), сообщила депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая.

"Правительство в очередной раз, после прошлогоднего провала с подделкой решения межведомственной комиссии по Юзовской площади, пытается дерзко украсть у украинского народа крупнейшую газовую площадь … 9 августа на заседании правительственного комитета одобрили распоряжение Кабинета министров по замене компании Shell в СРП на, никому не известную компанию, Yuzgas", - написала она в Facebook.

По информации Войцицкой правительственный комитет также предлагает, чтобы средства, подлежащие уплате со стороны Yuzgas, были направлены "Надра Украины", а не в госбюджет.

Как сообщалось, в июле 2016 года нидерландская Yuzgas стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади, однако Кабинет министров 2 ноября того же года протокольным решением отказал ей в участии в СРП.

Yuzgaz обжаловала решение Кабмина в суде. Напомним, Yuzgaz связывают с Игорем Кононенко, близким соратником Петра Порошенко.

Фото: facebook.com/voytsitska

Основателем Yuzgaz является инвестиционный фонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинах (Jaroslav Kinach).

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м газа, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".

Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади 24 января 2013 года. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания $25 млн. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.

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