Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал Луценко в своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

Также он выразил убеждение, что "дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора".

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Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее в ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщили, что информация о похищении активистов не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 УК Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников. 2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Напомним, 10 августа суд закрыл дело против Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах. Судья Антонов отметил, что прокуроры не явились на последние семь заседаний суда, на которых должны были происходить дебаты. В этом судья усмотрел нежелание прокуроров поддерживать обвинение и закрыл дело.

Как сообщала "Страна" ранее судья по делу Кернеса заявил о давлении на себя и свою семью.