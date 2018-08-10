Украина возобновит поставки питьевой воды в Крым исключительно при условии, что Россия вернет Украине и Крым, и Кубань.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. Другой альтернативы я не вижу", - сказал Омелян.

Как сообщала "Страна", ранее Омелян заявил, что Россия использует свои ВМС, чтобы препятствовать заходу судов в порты Бердянска и Мариуполя.

Мы писали, что Омелян сообщил, что решение о прекращении ж/д перевозок с Россией еще не готово, но его уже обсуждали.

Также ранее Омелян рассказал, кто несет ответственность за плохие дороги в Украине .