Люди, пострадавшие при столкновении маршрутного микроавтобуса и "КамАЗа" в пятницу днем близ с.Каменское на трассе между Запорожьем и Васильевкой, поступили в три медицинских учреждения Запорожской области: Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5-тую горбольницу Запорожья.

Как сообщил журналистам главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка, в медучреждение поступило 8 человек, 7 из которых взрослые и один ребёнок 2011 г.р., состояние которого оценивается как крайне тяжелое, передает Интерфакс-Украина.

По информации медиков, на данный момент за жизнь ребёнка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов Запорожской областной клинической больницы и детской областной больницы. У него уже была остановка сердца.

Еще двое пострадавших находятся в реанимации Запорожской областной клинической больницы. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Всем пострадавшим предоставляется комплексная медпомощь. Медикаментами и препаратами крови все они обеспечены в полном объёме.

Также часть пострадавших в ДТП были госпитализированы в Васильевскую районную больницу и 5-тую городскую больницу Запорожья.

В полиции Запорожской области сообщили, что работает "горячая линия" для родных и близких тех людей, которые пострадали в ДТП. Номера телефонов "горячей линии": +38 (061) 239-21-02; +38 (050) 341-41-00.

Ранее в Национальной полиции сообщали, что в произошедшей дорожной аварии погибли пятеро детей и один взрослый. Кроме этого, а травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых также есть несовершеннолетние. По данным медиков, во время столкновения маршрутки с грузовиком на месте погибли 4 ребенка - 2 мальчика и 2 девочки. Еще один мальчик умер в больнице.

При этом врачи неофициально утверждают, что число госпитализированных после ДТП превышает обнародованные данные.

По словам собеседников агентства "Интерфакс-Украина", всего с места ДТП в больницы были доставлены 19 пострадавших, один из которых - несовершеннолетний мальчик умер впоследствии умер в медучреждении, став шестым погибшим. В областном главке полиции агентству не подтвердили этой информации, отмечая, что в микроавтобусе, выполняющем нерегулярную перевозку из курортной Кирилловки, всего находилось 20 пассажиров. При этом могло ли количество реально находившихся в микроавтобусе пассажиров превышать заявленное, выяснит следствие.

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