Прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности чиновников Львовского горсовета и руководства ЛКП "Львовэлектротранс" в процессе покупки 30 б/у трамваев из Германии.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Львовской области, речь идет о том, что технические характеристики купленных трамваев не соответствуют маршрутным линиям Львова и платформам остановок.

В Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по факту ненадлежащего выполнения чиновниками горсовета и ЛКП "Львовэлектротранс" при покупке 30 трамваев из Германии. Производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 367 (служебная халатность). Проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Ранее украинская служба Deutsche Welle (DW) сообщала, что как только первые трамваи прибыли из Берлина во Львов в конце июля, обнаружилось, что на многих остановках они не могут открыть двери из-за особенностей построенных платформ: "Двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери".

Как сообщала "Страна", 23 июля во Львов прибыли первые три подержанных трамвая из Германии, 24 числа в горсовете ожидают получить еще три. "Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждый месяц, чтобы в октябре город планировал получить уже все 30 единиц.