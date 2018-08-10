Пострадавший, который получил в судебном порядке компенсацию морального вреда, не должен платить с нее налоги.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 25 июля 2018 по делу № 180/683/13-ц, передает сайт Судова влада.

Прецедент состоял в том, что истец пожаловался на действия исполнителя, который должен был взыскать в его пользу определенную судом сумму морального вреда. Но тот предварительно вычел оттуда сумму налога, а остаток перечислил пострадавшему. Городской суд иск удовлетворил, и обязал исполнителя отправить истцу недостающую сумму. Поддержала такое решение и апелляция.

Однако исполнители, настаивали на том, что суммы материального или неимущественного (морального) вреда, которые возмещаются гражданину вследствие причинения вреда его здоровью или имуществу, являются доходом и подлежат налогообложению по общему правилу.

Так дело дошло да кассации.

Однако и Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. Судьи признали, что сам моральный ущерб доходом является, и налогом должен облагаться. За исключением тех случаев, когда вред был причинен здоровью пострадавшего. А в рассматриваемом деле речь шла именно о выделяемой на лечение компенсации.

Напомним, что в Украине придумали новую специальность - эксперты по определению морального вреда. Их задача - облегчить работу судов путем выдачи экспертных заключений при рассмотрении дел о возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного человеку или компании.

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