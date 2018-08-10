В июле люди начали активно снимать гривну с банковских счетов. Депозитный портфель физлиц в нацвалюте у 82 работающих в стране банков сократился на 3,1%, и достиг 254,9 млрд. грн., сообщается на сайте Нацбанка. Чиновники попытались объяснить настроения народа как можно проще - отпускным сезоном, в ходе которого население обычно активно расходует деньги с карточных счетов. Но впрочем, банкиры добавили к нему еще одно - девальвационные настроения, которые в 2018 году стали ощущаться не в конце августа, как обычно, а в середине лета.

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"Негативные ожидания и движения курса гривна/доллар формируют желание клиентов конвертировать гривневые депозиты в валюту", - подтвердил UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн. Если в начале июля украинцы могли купить наличный доллар в районе 26,20-26,30 грн./$, то в конце этого месяца - уже 26,90-27,0 грн./$. Так что настроения людей можно понять.

До досрочных снятий гривневых депозитов под конвертацию дело еще не дошло. Но вклады, по которым завершаются банковские договоры, достаточно активно переводят в доллар и евро. Эта тенденция подтверждается все тем же Нацбанком.

Портфель валютных депозитов физлиц у банков в июле вырос на 1,9% - до $8,6 млрд.

Финансисты не очень заинтересованы в увеличении валютного ресурса, для наращивания кредитования им больше нужна гривна. Потому в банках обещают простимулировать людей ставками и хоть немного покрыть ими курсовые риски.

"Видя тренд по росту спроса на валютные вклады, банки уже начинают проводить различные акции с повышенными ставками по гривневым депозитам. Думаю, в августе и сентябре в рамках этих точечных акций ставки могут вырасти на 1-2% годовых", - спрогнозировал Тютюн. И коллеги соглашаются с этим трендом.

"Если говорить об изменении размеров ставок в разрезе сроков по депозитам в гривне, то наибольшее повышение процентов будет по среднесрочным вкладам на 3 и 6 месяцев (порядка 0,5%). По долгосрочным вкладам на 12 и более месяцев будет крайне незначительный рост (0,1-0,15%). Что касается условий по депозитам – то, как и ранее, наиболее популярными останутся вклады с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения", - отметил заместитель председателя правления Forward Bank Константин Кошеленко.

Кстати, в июле финансисты особой щедростью на славились. Согласно нацбанковскому отчету, средняя ставка по гривневому вкладу у них снизилась на 0,1%, и составила 10,7% годовых. А по валютному не изменилась - 2,3% годовых.

В тоже время финансисты пытались угодить корпоративным вкладчикам. Компаниям среднюю ставку по депозитам в нацвалюте подняли на 0,4% - до 12% годовых. Опустив, правда, валютную - с 2,1% до 1,9% годовых.

Бизнес активнее снабжал банкиров гривневыми ресурсами: объем его депозитного портфеля в июле вырос сразу на 6,4%, и составил к началу августа 260,5 млрд. грн. При этом валютные накопления на счетах сократились на 3,3%, до $5,1 млрд.

Кредиты удлинят

Зато на кредитном рынке финансисты показали устойчивую тенденцию в обоих сегментах. Объемы гривневого кредитования населения за прошлый месяц увеличились на 3,1% годовых (до 121,3 млрд. грн.), бизнеса - на 1,1% годовых (471,4 млрд. грн.).

И это при разнонаправленной ценовой динамике: средняя стоимость такого кредитования для населения поднялась на 0,2% годовых (до 32% годовых), а для корпораций сократилась ровно настолько же (до 16,9% годовых).

Финансисты рассчитывают на еще большую активизацию кредитования в августе, и обещают это стимулировать. "Август - это переходной месяц, большинство клиентов возвращаются из отпусков и начинают задумываться о предстоящих тратах. Это так называемый сезон back to school. В первую очередь мы сейчас увеличиваем срок кредитования до 60 месяцев и запускаем программу со снижающейся ставкой при условии своевременной оплаты ежемесячных платежей", - резюмировал Константин Кошеленко.

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