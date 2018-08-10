У жителей англосаксонских и скандинавских стран с высоким уровнем дохода оказались хорошо развиты способности к пространственному мышлению. В частности, "верхние" показатели зафиксированы у жителей Канады, Скандинавии, Австралии и США.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

По данным ученых, способности к пространственному мышлению зависит от многих факторов, в том числе от пола и возраста. Однако как на нее влияют культурные особенности, было неизвестно. Для выяснения такой зависимости было необходимо провести исследование с привлечением миллионов людей по всему миру.

Однако европейские исследователи под руководством профессора Хьюго Спирса (Hugo Spiers) из Университетского колледжа Лондона решились на эксперимент. Они предположили, что географическое расположение и культурные особенности разных стран влияют на пространственное мышление их жителей. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые разработали мобильную видеоигру, Sea Hero Quest (SHQ), которая позволяла оценить пространственное мышление игрока.

В квесте было две основные задачи: в первой участникам показывали карту реки с контрольными точками, которую нужно было запомнить, а потом проплыть по маршруту и во время путешествия пройти несколько контрольных точек. Во второй задаче участники "плыли" по извилистой реке с притоками, на берегу одного из которых находилась сигнальная ракета. Игроку нужно было достать ее и найти правильный путь обратно из трех возможных. Квест проходили 2,5 миллиона человек 18-99 лет из 195 стран, но для исследования ученые использовали данные только 558 тысяч участников из 57 стран, которые предоставили демографические данные и прошли не меньше девяти уровней игры.

В результате ученые подтвердили, что пространственное мышление ухудшается с возрастом, и, что у мужчин оно лучше, чем у женщин. Но при этом авторы заметили, что в странах, где существует гендерное неравенство, разница в пространственном мышлении у мужчин и женщин была больше. Там же, где женщинам предоставляются равные права, результаты обоих полов были похожи.

Помимо этого оказалось, что пространственное мышление лучше развито в странах с высоким доходом, а в особенности у жителей США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и скандинавских стран. Ранее исследователи замечали, что у автомобилистов оно более развито, чем у людей, пользующихся общественным транспортом.

Это может объяснить хорошее пространственное мышление у жителей США, Канады и Австралии, но никак не объясняет успех жителей скандинавских стран. Возможно, для них сыграл роль интерес к спортивному ориентированию, в котором необходимы способности к навигации.

Ранее британские исследователи выяснили, что пространственные способности в значительной степени наследуются, и в меньшей степени зависят от внешних факторов. В то же время, в противоположность новой работе, они не нашли значительной корреляции между пространственным мышлением и полом. В то же время норвежские ученые нашли зависимость между уровнем тестостерона в крови женщин и их способностью ориентироваться в пространстве.

Видео: youtube.com/Nplus1

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