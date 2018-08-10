Снижению инфляции в июле способствовал более медленный рост цен на продукты питания благодаря расширению их предложения. Кроме того, менее существенно выросли цены на отдельные непродовольственные товары в результате укрепления курса гривны к валютам стран - торговых партнеров, которое происходило в предыдущие месяцы. Об этом заявили в НБУ.

"В июле 2018 года продолжалось замедление потребительской инфляции - до 8,9% в годовом измерении (по сравнению с 9,9% в июне). Этому способствовало замедление роста цен на продукты питания благодаря ощутимому расширению их предложения. Кроме того, менее существенно выросли цены на отдельные непродовольственные товары в результате укрепления курса гривны к валютам стран - торговых партнеров в предыдущие месяцы", - сообщили в Нацбанке.

В частности, меньшими темпами росли цены на продукты питания с высокой степенью обработки (до 10,6% в годовом измерении). Продолжалось замедление роста цен на изделия из мяса и молочные продукты, в том числе на сливочное масло. Меньшие темпы роста цен продемонстрировали и непродовольственные товары, в частности одежда и обувь и другие товары (некоторые лекарства, отдельные виды мелкой бытовой техники, мобильные телефоны и телевизоры).

Также снижались темпы роста стоимости услуг (до 13,8% в годовом измерении). Так, рост стоимости услуг общепита замедлился благодаря снижению темпов роста цен на продукты питания. Кроме того, продолжалось замедление роста тарифов на содержание домов и придомовых территорий. В то же время из-за дальнейшего давления со стороны потребительского спроса ускорился рост стоимости услуг учреждений по личному уходу, услуг связанных с временным проживанием, отдельных бытовых услуг и тому подобное. Темпы роста цен на сырые продукты питания в июле существенно снизились (до 1% в годовом измерении). Наибольший вклад в такое замедление имело снижение цен на овощи и фрукты. Кроме того, снижение мировых цен на мясо и сокращение экспорта свинины и говядины способствовало замедлению роста цен на сырое мясо в Украине.

Под влиянием этих же причин также снизились темпы роста цен на молоко. В то же время высокими темпами росли цены на яйца вследствие значительного внешнего спроса и рост экспортных цен.

Рост административно регулируемых цен ускорился (до 13,8% в годовом измерении). В частности, увеличились темпы роста стоимости услуг транспорта в результате повышения тарифов на проезд в Киеве. Кроме того, ускорился рост тарифов на водоснабжение и канализацию из-за их повышения в отдельных городах. Несмотря на замедление, цены на табачные изделия в дальнейшем росли высокими темпами.

Рост цен на топливо ускорился (до 19% в годовом измерении), в том числе вследствие существенного повышения цен на сжиженный газ.

“Несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания и отдельные непродовольственные товары, фундаментальное инфляционное давление остается высоким на фоне устойчивого потребительского спроса. В то же время монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить сохранение динамики потребительской инфляции в соответствии с прогнозом НБУ (8,9% на конец 2018 года)”, - отметили в НБУ.

Напомним, по результатам семи месяцев 2018 года потребительская инфляция достигла 12,1% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года.

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